È passato un anno dagli eccessi della finta posa della prima pietra dello scorso anno ma restano alcuni elementi cari all’organizzazione di questi eventi: g, impossibile fare domande e leciti solo gli applausi in sala. Pochissimi, visto che il pubblico in poco più di un anno è stato drasticamente ridotto. Impossibilitati a partecipare l’ex-presidente del Porto, attualmente inin carcere accusato di aver preso tangenti dal terminalista Aldo Spinelli, ai domiciliari con l’accusa di aver corrotto Signorini e il presidente della Regionesospeso e trattenuto ai domiciliari con le accuse di corruzione, voto di scambio e falso. In prima fila, attuale commissario del Porto, accusato di abuso d’ufficio.