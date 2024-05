È morta nella notte la donna di 81 anni che ieri pomeriggio è stata raggiunta da un colpo di pistola vicino a un supermercato di Ponte di Nona, un’area urbana di Roma. Dopo l’incidente era stata ricoverata in codice rosso nel reparto di rianimazione al policlinico Umberto I della città. L’ipotesi più accreditata al momento è che l’anziana sia stata colpita per errore dal proiettile.

Secondo le ricostruzioni la vittima si trovava a bordo di una macchina con un’amica quando, improvvisamente, sono state affiancate da due automobili che si stavano inseguendo. Uno dei passeggeri ha fatto partire i colpi di pistola, uno dei quali ha preso l’utilitaria dove si trovavano le due donne. L’81enne è stata poi trasportata all’ospedale e ricoverata. La Polizia accorsa sul posto ha trovato cinque bossoli a terra, tutti partiti dalla stessa arma come si percepisce al momento. La sparatoria è stata ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza e le forze dell’ordine sono ora alla ricerca delle auto. Quella da dove sono esplosi i proiettili è fuggita in direzione di via Prenestina.