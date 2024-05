Alcuni attivisti per il clima hanno contestato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ospite al Festival dell’economia di Trento. L’incontro si è subito aperto con la protesta. “Complimenti ai fischiettanti, un applauso ai creativi che accolgono a Trento” ha detto Salvini agli attivisti. “Più forte l’applauso, grazie ragazzi, rendete frizzante la giornata quelli che vogliono le auto elettriche prodotte in Cina dove bruciano il carbone per inquinare di meno a Trento non avete capito niente della vita”