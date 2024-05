“Non credo che si possa fare questa cosa perché costerebbe troppo. Non potremmo utilizzare quei militari perché non sarebbero pronti”. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del suo intervento all’evento ‘I have a dream’ organizzato presso Esperienza Europa, ha bocciato la proposta di Matteo Salvini di introdurre la leva obbligatoria. “È fondamentale convincere i giovane ad andare a votare perché chi non lo fa, non ha mai ragione e non si può lamentare – ha aggiunto – Poi le forze politiche devono offrire a loro la possibilità di continuare a credere ai propri sogni e di realizzarli”.