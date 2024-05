Che fosse un’appassionata di vintage lo si era capito due anni fa, quando per perorare la causa dei balneari aveva citato “i numerosi film degli anni ’60 e ’70” girati negli stabilimenti marittimi. Anche oggi a L’Aria che tira (La7) l’europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, candidata alle prossime europee, conferma il suo slancio per il retrò citando addirittura la storica foto del 24 agosto 1972 che Vezio Sabatini scattò ad Aldo Moro e che lo immortalava in giacca color avorio e cravatta scura sulla spiaggia di Terracina insieme alla figlia Agnese. La leghista incespica in gaffe ripetute confondendo il presidente della Dc prima con Enrico Berlinguer e poi con Alcide De Gasperi.

L’intento della leghista è quello di smontare la tesi secondo cui la classe politica degli anni ’50 fosse diversa da quella attuale: “In realtà è cambiata la comunicazione, non la classe politica. Negli anni ’50 c’era solo una televisione e le interviste erano programmate, i politici sapevano già le domande. Oggi invece ci sono i social e siamo tutti sotto i riflettori, è un Grande Fratello della politica. Io ricordo la foto di Berlinguer…ehm, o forse era De Gasperi al mare in giacca e cravatta”.

Tutti gli ospiti in studio e in collegamento, assieme al conduttore David Parenzo, la correggono: “No, era Aldo Moro”.

Ceccardi quindi lancia un’altra perla: “Che Moro andasse in giacca e cravatta al mare ci credo poco. Andava in costume, però la foto era programmata, quindi si fece fotografare così”.

Assunto non esattamente vero, come confermò nel 2013 Agnese Moro in un incontro con gli studenti delle scuole medie di Gavirate (Varese): “Quando andavamo in spiaggia, papà indossava sempre la giacca e quando gli chiedevo una spiegazione lui mi rispondeva che, essendo un rappresentante del popolo italiano, doveva essere sempre dignitoso e presentabile“.