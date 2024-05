Il Partito Democratico prova a rincorrere Fratelli d’Italia, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che regge, Verdi-Sinistra che guida a sorpresa il gruppetto delle forze politiche che cercano di superare la soglia di sbarramento. E’ la sintesi del sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7, a poco meno di tre settimane dalle elezioni europee. La premessa che vale sempre per tutti i sondaggi è che il margine d’errore è intorno al 3 per cento e di conseguenza ciò che è indicativo sono le tendenze.

1 /2 swg_tgla7_20mag2024_stime1

Fdi cerca di assestarsi sulla linea del 27 per cento e nell’ultima settimana raddrizza il trend sul segno più. Ad avvicinarsi è il Pd grazie a una crescita stimata da Swg in mezzo punto: il partito guidato da Elly Schlein sarebbe al 21. Segue il Movimento 5 Stelle, stabilmente terzo: questa settimana l’oscillazione porta un risultato negativo, sotto alla soglia del 16 per cento con un ribasso di mezzo punto proprio negli ultimi 7 giorni.

Subito dietro continua il duello tra Forza Italia e Lega: i berlusconiani – con un leggerissimo incremento – vengono accreditati dell’8,4, una punta davanti ai leghisti (8,3) che si trovano a inseguire soprattutto a causa del calo dello 0,3 dell’ultima settimana.

Tra le forze politiche più piccole a questo giro a precedere tutti è l’Alleanza Verdi-Sinistra: i rossoverdi mettono nel mirino addirittura il 5 per cento, precedendo la lista Stati Uniti d’Europa (che ha il 4,4 pur mettendo insieme Italia Viva, +Europa, Psi, i Radicali, i Libdem di Andrea Marcucci e l’Italia C’è di Gianfranco Librandi) e Azione (4,2). Vale la pena ricordare che la soglia di sbarramento per le Europee è al 4 per cento.

Sembra lontana da questo orizzonte al momento Pace Terra Dignità (la lista pacifista di Michele Santoro), che sorpassa Libertà, il maxi-cartello elettorale che riunisce 19 simboli guidato da Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Al momento l’area che riunisce gli indecisi e gli astensionisti è stimata al 38 per cento.