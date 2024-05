Un secondo Cpr a Milano? “Non lo so, intanto cerchiamo di ripristinarne quello di via Corelli, che è già un centro abbastanza importante”. Lo ha detto Bruno Megale, nuovo questore di Milano, in merito all’ipotesi di aprire un secondo Cpr nel capoluogo lombardo. “Già averne uno a pieno regime, in piena efficienza sarebbe una ottima base di partenza”, ha evidenziato. “La polizia deve fare il suo lavoro sui fenomeni dell’irregolarità su tutto il territorio – ha affermato – È chiaro che l’immigrazione non e solo un problema di forze di polizia ma di tutte le istituzioni”.