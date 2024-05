Pioggia fortissima ha colpito il comune di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, nel primo pomeriggio di lunedì 20 maggio causando allagamenti e disagi. Due furgoni sono rimasti bloccati in un sottopasso allagato, mentre in un complesso condominiale è crollata una porzione di muro perimetrale dell’area garage causando l’allagamento dell’area. “Mai vista una cosa del genere – ha raccontato un residente del palazzo – in dieci minuti è venuto giù il finimondo”. Le forti piogge hanno anche causato il crollo di un albero che si è spezzato finendo in un parcheggio, senza, fortunatamente, colpire veicoli o persone.