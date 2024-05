“Non credo proprio” che Ilaria potrà votare alle elezioni Europee. Così Roberto Salis, padre di Ilaria a margine di una conferenza di Avs in Campidoglio. “La proposta arrivata dal ministero dell’interno, tramite l’ambasciatore, non tiene conto delle condizioni di Ilaria – ha spiegato – Proporle di spostare la residenza in Ungheria (e quindi iscriversi all’Aire ndr.), vuol dire non aver capito che Ilaria poi deve chiedere di poter trasferire i domiciliari in Italia. Se facesse quel passaggio perderebbe la possibilità di chiedere i domiciliari in Italia. Mi sembra folle che qualcuno proponga una soluzione di questo tipo”.

“Se abbiamo la data ufficiale della scarcerazione? Ancora non sappiamo nulla perché oggi in Ungheria è festa nazionale – ha detto ancora l’uomo -. Ilaria passerà ai domiciliari e verranno seguite le regole del Paese”. Il padre ha poi rimarcato che “sono stati già mandati i soldi per la cauzione”. Riguardo al suo rientro, Roberto Salis si è limitato a dire: “Ci saranno delle novità a breve”