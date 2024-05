“Io non lo so se ho ‘soffiato’ qualcosa a qualcuno o qualche candidatura. Non credo, francamente. I candidati e le candidate decidono: Ilaria Salis ha deciso, come lo ha fatto Mimmo Lucano. La politica è questo”. Così il leader di Avs, Nicola Fratoianni, durante un evento elettorale a Milano, che ha ammesso di non aver ricevuto alcuna telefonata dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, dopo l’ufficializzazione della candidatura di Ilaria Salis.