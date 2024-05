La ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, oggi a Pisa per un’iniziativa elettorale in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, è stata contestata da alcune decine di giovani aderenti ai collettivi universitari e ai centri sociali cittadini, che nei giorni scorsi hanno dato vita a un accampamento pro-Palestina nei giardini dell’ateneo. Il gruppo ha raggiunto il bar dove era attesa Bernini e ha impedito ai militanti di Forza Italia di incontrare il ministro. Per Bernini “dal 7 ottobre il Governo ha scelto di garantire a tutti la libertà di espressione senza rafforzare oltre misura i presidi di sicurezza, eppure questa nostra disponibilità al dialogo non è colta da alcune minoranze rumorose che anche oggi a Pisa ci hanno impedito di parlare e di svolgere il nostro incontro programmato con i militanti”.