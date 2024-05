Un corteo contro il ponte sullo stretto di Messina è partito a Villa San Giovanni. “Lo stretto non si tocca,” recita uno degli striscioni. Tra i manifestanti anche l’esponente dem Sandro Ruotolo: “Il ponte non s’ha da fare perché è un’opera inutile e vecchia. Continuano a dirlo perché siamo in campagna elettorale, allora Salvini deve inventarsi qualcosa. Abbiamo speso 3 miliardi e mezzo senza fare nulla, noi qui in Calabria 14 persone su 100 rinunciano a farsi curare, una sanità disastrata, non abbiamo strade, abbiamo una linea ferroviaria con un binario unico e pensate di prendere in giro il sud con la trovata del ponte?”