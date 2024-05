“La dignità della figura dell’avvocato entrerà in Costituzione. È in procedura di elaborazione un testo che sarà portato al consiglio dei ministri per una riforma Costituzionale, la figura dell’avvocato avrà una menzione autonoma proprio come elemento strutturale della giurisdizione, come elemento essenziale e quindi con la stessa dignità degli altri soggetti”. È l’annuncio fatto dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel video messaggio inviato al Festival della Giustizia a Roma, organizzato dall’Associazione italiana giovani avvocati. “La giurisdizione poggia su un tavolo a tre gambe: accusatore, difesa e giudice, per i quali dev’esserci pari dignità. Senza uno di loro sarebbe una giurisdizione monca”, ha aggiunto il ministro.