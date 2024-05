Sono circa 80 (e altri 20 sono in coda) gli interventi eseguiti finora dai Vigili del fuoco a Milano, colpita da questa notte da forti piogge che stanno causando disagi e allagamenti in tutta la città. Tutta l’area di Milano è coinvolta, senza differenze. Il fiume Lambro è in continua esondazione anche se controllata e monitorata permanentemente. Nelle immagine gli allagamenti in viale Renato Serra, nella zona ovest di Milano