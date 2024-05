Danni, disagi per i residenti, intere vie e cantine sommerse dall’acqua. L’alluvione che ha colpito il Milanese si è fatta particolarmente intensa nei comuni di Gessate e Bellinzago Lombardo. Il centro del primo, in particolare, è stato chiuso per via dell’acqua e del fango che lo hanno invaso, trasformando le strade in fiumi. A Bellinzago, invece, la situazione più critica si è verificata nella zona industriale.