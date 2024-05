Il fiume Sillaro ha esondato all’altezza di Borghetto Lodigiano in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia. La situazione, come mostrano le immagini, è via via più complessa: l’acqua ha raggiunto i piani terra delle abitazioni allagando garage e cantine. La Protezione Civile sta intervenendo con sacchi di sabbia.