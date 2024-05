L’orsa Jj4, che nell’aprile del 2023 uccise Andrea Papi, il runner di 26 anni che stava correndo sui sentieri del monte Peller, non sarà abbattuta, ma trasferita. Ad annunciarlo è stato l’assessore provinciale di Trento Roberto Failoni e la località scelta per lo spostamento, che avverrà tra quattro o cinque mesi, è la Foresta Nera in Germania.

La decisione è stata presa alla luce dei risultati del monitoraggio di Jj4 all’interno dell’area del Casteller, dove l’orsa è rinchiusa insieme all’altro esemplare M49. Si tratta di sette bollettini medici, firmati dai veterinari che li hanno osservati in questi mesi, secondo cui nel recinto in cui si trova “mostra chiari segni di stress e manifesta aggressività“. Di fatto è stata sottolineata l’urgenza di trasferire i due orsi in un’altra sede, più consona alla loro indole. Questa è appunto la Foresta Nera, dove Jj4 sarà trasferita entro l’autunno al termine dei lavori di adeguamento ai recinti del parco per garantire la necessaria sicurezza e ospitarla.

Nel parco per orsi e lupi di Worbis nella Foresta Nera, un’organizzazione per la protezione degli animali, Jj4 raggiungerà la madre Jurka che si trova lì dal 2010. E troverà anche Dj3, l’altro esemplare ritenuto problematico che ha più volte visitato le zone abitate della provincia di Trento e predato una pecora all’interno del centro abitato di Fisto.