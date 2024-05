“Toti ha detto che avrebbe letto le carte e avrebbe dato la sua versione dei fatti. Credo che il minimo sindacale di rispetto per un uomo che obiettivamente governa molto bene la regione sia attendere le sue parole”. Così la premier Giorgia Meloni dal palco de Il Giorno de La Verità commenta per la prima volta l’inchiesta che in Liguria ha coinvolto anche il presidente di Regione, Giovanni Toti. “Non ho avuto tempo e possibilità di approfondire più di tanto”, ha detto anche dal palco.