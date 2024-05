Almeno due agenti della polizia penitenziaria francese sono rimasti uccisi questa mattina in un attacco al loro furgone al casello autostradale di Incarville, fra Rouen ed Evreux, in Normandia (nel nord del Paese). A bordo c’era un detenuto che gli agenti stavano trasferendo. Il detenuto è riuscito a evadere ed è attualmente in fuga con i suoi complici che lo hanno liberato. Sulle loro tracce, le teste di cuoio della GIGN. L’evaso sarebbe un uomo condannato per tentato omicidio.