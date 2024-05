Bruno Megale, 57 anni, è il nuovo questore di Milano. Succede a Giuseppe Petronzi, questore di Milano dal 30 dicembre 2020 e ora nominato prefetto a Trento. Megale, questore di Reggio Calabria dal 2021, esperto di terrorismo e jihadismo, è stato lungamente a Milano, di cui conosce profondamente la questura dopo 15 anni di servizio trascorsi nel capoluogo lombardo. È quindi una sorta di ritorno a casa. Il suo insediamento in via Fatebenefratelli è previsto per il 20 maggio prossimo.

Nato a Reggio Calabria nel 1966, Megale è ritenuto uno dei massimi esperti di antiterrorismo con alle spalle indagini ancora prima che i fatti dell’11 settembre ponessero l’accento sull’eversione di matrice islamica. All’inizio della sua carriera ha lavorato 10 anni a Brescia ed è stato dirigente della Digos di Milano ma anche questore di Caltanissetta, il più giovane d’Italia. Dal marzo 2017, inoltre, è stato alla guida la Direzione del presidio Ufficio Polizia di Frontiera dello scalo aereo di Fiumicino – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno – Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere.