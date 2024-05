Nella quarta ed ultima giornata dell’Ecofuturo Festival, l’undicesima edizione del festival dal titolo “Un Mondo 99% Rinnovabile per l’Equofuturo”, ha avuto come obiettivo quello di esplorare e promuovere soluzioni pratiche per la transizione verso un’economia basata al 99% su energie rinnovabili. Nell’ultima giornata si è parlato di accesso equo al cibo di qualità, di sicurezza alimentare e di sostenibilità nella produzione e nel consumo, con soluzioni come l’orto bioattivo di Andrea Battiata, un’esperienza unica di connessione con la terra che è stata possibile vivere proprio all’interno dell’Ecofuturo Festival. Alla presenza dell’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, l’iniziativa è stata inserita nell’evento in “Roma cura Roma”. Orti realizzati con compost organico donato da Asa Tivoli e Ama Roma, e con piante fornite da “Orti in comune”, libero forum degli orti urbani comunitari di Roma. A concludere la giornata, il brindisi di Ecofuturo Magazine, la rivista di Ecofuturo che raggiunge centinaia di migliaia di persone online, nel quale si affrontano tutti i temi legati a innovazione ecotecnologica e sostenibilità ambientale. “Il clima che si è respirato in queste quattro giornate è stato di grande collaborazione tra tutti gli attori che sono stati coinvolti, del mondo della ricerca, dell’impresa e dell’associazionismo. – afferma Michele Dotti, cofondatore del festival e direttore della rivista – Dobbiamo fare in modo che l’ecologia sia tutta nella stessa direzione, remando per raggiungere i risultati condivisi. Le grandi sfide ambientali che abbiamo davanti sono talmente grandi che solo tutti insieme possiamo sperare di vincerle”. Il festival prosegue sulle pagine Facebook di Ecofuturo Festival fino al 22 di maggio per vedere tutti gli altri eventi e panel non ancora non trasmessi online.