Da Claudia Gerini a Pupo, passando per Iva Zanicchi. All’evento per “sponsorizzare” il premierato che si è tenuto mercoledì 8 maggio alla presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che dal palco ha risposto anche alle opposizioni che hanno annunciato battaglia per opporsi alla riforma costituzionale, non sono mancati anche attori e cantanti. Come mai erano presenti? “Siamo stati invitati”, hanno risposto ai cronisti. E se da una parte Claudia Gerini ha provato a dare una sua spiegazione del perché è interessata all’argomento premierato, Iva Zanicchi, in particolare, non ha nascosto la sua poca conoscenza sul tema: “Il nome mi piace, il resto non lo so…dicono che si snellirà il tutto”. Per poi specificare: “Perché mi hanno invitato? Perché ho tanti amici…C’è la Meloni e quando c’è lei tutti corriamo”. E Pupo? Il cantante ha risposto ai cronisti: “Sono qua perché invitato. Sanno che io mi occupo anche della vita del mio paese e delle questioni del mio paese. Io vado spesso in paesi dove molti italiani non vanno e lì non rappresento il governo ma l’Italia che lavoro – ha spiegato – Sono qua perché interessato a una questione giusta”.