Nuova protesta in Germania contro la fabbrica Tesla e il progetto di espansione annunciato dalla casa statunitense di Elon Musk. Un gruppo di attivisti ha provato ad assaltare la Gigafactory nel Brandeburgo orientale. I dimostranti hanno scavalcato le recinzioni ed è intervenuta la polizia che li ha trascinati via con la forza. Uno di loro è rimasto ferito. La protesta fa parte di una serie di azioni in programma fino a domenica. Non tutti hanno preso parte all’assalto. Circa 1200 persone infatti hanno protestato pacificamente del parcheggio