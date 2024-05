Prima giornata dell’Ecofuturo Festival. È partita a Roma a Città dell’Altra Economia l’undicesima edizione del Festival delle ecotecnologie, in programma fino all’11 maggio. Ad aprire la prima giornata i tre cofondatori di Ecofuturo Fabio Roggiolani, Michele Dotti, Jacopo Fo e la direttrice della fiera virtuale Exco Elena Pagliai. A seguire l’intervento dell’Assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi: “La presenza di Ecofuturo a Roma è fondamentale perché è uno dei momenti più alti della formazione su questi temi.”. La prima giornata ha visto protagoniste le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). “Tutte le rinnovabili producono energia ad un prezzo molto inferiore, soprattutto se si tiene conto dei danni ambientali rispetto alle fonti fossil” – afferma Gianni Girotto del Comitato Transizione Ecologica M5S. Nella seconda parte della giornata è intervenuto anche Alfonso Bonafede, già ministro della Giustizia, per parlare dei profili legali e statuti delle comunità energetiche rinnovabili. “L’equivoco di fondo potrebbe essere che entrando in una comunità energetica ogni individuo, in qualche modo, rinuncia a tutelare la propria posizione soggettiva giuridica. Invece no. Perché l’Europa dà totale libertà, ma stabilisce che ci sono alcuni diritti inderogabili che devono essere rispettati per tutti i singoli membri della CER”, afferma Bonafede. Ogni giornata si conclude con un Aperilibro. Il primo appuntamento con Giovanni Battista Zorboli e Giuseppe Milano per la presentazione dei rispettivi libri “Gli errori fecondi. Come uno sbaglio può contribuire al progresso” e “Comunità energetiche. Esperimenti di generatività sociale e ambientale”.

È possibile seguire le quattro giornate in DIRETTA sulle pagine Facebook di Ecofuturo Festival. L’ingresso al festival è libero dall’8 all’11 maggio, dalle 09:30 fino alle 1