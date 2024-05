Pace Terra Dignità supera l’ultimo ostacolo nella corsa alle Europee. Il ricorso al Tar contro l’esclusione al Nord Ovest è stato accolto: la lista promossa da Michele Santoro e Raniero La Valle sarà quindi presente in tutte e cinque le circoscrizioni. Inizialmente era stata esclusa insieme ad altre otto tra quelle depositate nella circoscrizione Nord-Ovest a causa di un vizio formale. Chi aveva certificato alcune firme, Erika Guichardaz, era titolata a farlo ma non ha apposto il timbro con la sua qualifica di consigliera regionale. Nella lista, composta da 20 candidati, compaiono nomi come quello dell’attore Paolo Rossi e dello scrittore moldavo Nicolai Lilin, con il giornalista al primo posto.

Pace Terra Dignità era già stata riammessa nelle isole dopo essere rimasta fuori perché non era stato possibile allegare tempestivamente i certificati elettorali di circa 200 sottoscrittori alle loro firme, a causa dei ritardi nel rilascio da parte di alcuni comuni.