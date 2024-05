“Sono convinta che faremmo un buon servizio alla nazione se accompagnassimo” la riforma sul premierato con “una legge elettorale che ricostruisca il rapporto eletto-elettore e consolidi la democrazia dell’alternanza”. Così Giorgia Meloni al convegno “La Costituzione di tutti, dialogo sul premierato”. “Credo di essere stata la presidente dell’unico partito che ha avuto coraggio di presentare emendamenti che reintroducevano le preferenze per l’elezione dei parlamentari, non sono mai stata contraria, anche su questo sono aperta”, ha proseguito, sottolineando che “parte della debolezza del Parlamento è figlia di questo perché cambia se dipendi dal cittadino che ti elegge o dal segretario di partito che ti indica” e assicurando che con il premierato non si indebolisce il Parlamento.