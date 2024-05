Flavio Briatore sbarca in Liguria nel giorno dell’arresto di Giovanni Toti. L’imprenditore ha infatti appena presentato a Ventimiglia un’altra sede del Twiga, la sua catena di locali esclusivi. “Qui abbiamo trovato un’amministrazione fantastica, che con il sindaco in particolare ha aiutato ad abolire tutti i passaggi burocratici che normalmente fanno scappare gli imprenditori”, ha detto l’ex team manager della Formula 1 con la Renault. Il Twiga di Ventimiglia aprirà a metà giugno alla Baia Benjamin, insenatura molto nota al confine con la Francia. Sarà la sesta filiale dopo Forte dei Marmi, Dubai, Doha, Londra, Montecarlo.

Il progetto imprenditoriale è stato presentato nel corso di una conferenza stampa nella città in provincia di Imperia, a cui era presente anche il sindaco della città Flavio Di Muro, esponente di centrodestra: “La nostra città ha bisogno di farsi conoscere e apprezzare e di tornare grande”, ha detto il primo cittadino. Poi ha aggiunto: “Non è soltanto l’apertura di una nuova attività economica, non solo tanti e anche qualificati posti di lavoro e una linfa per l’indotto del territorio: qui, oggi, cambia l’immagine di Ventimiglia. Per la città è una svolta senza precedenti“. All’evento doveva essere presendente anche Toti, ma poche ore prima della presentazione in Comune il governatore della Liguria è finito agli arresti domiciliari per corruzione. “E’ stato uno choc. L’ho saputo stamattina, mentre venivo qui e mi auguro che tutto si chiarisca, perché in Italia ti condannano subito”, ha detto Briatore.