“Per me ogni cittadino italiano è innocente fino a prova contraria a Bari, a Torino, a Genova e ovunque. E, quindi, non commento. Mi spiace, però io stesso sono a processo e rischio la galera perché ho bloccato gli sbarchi”. Così Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo alle case Aler di via Salomone a Milano, ha commentato a caldo l’arresto del presidente della Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari con l’accusa di corruzione. “Non mi basta l’iniziativa di un giudice per sentenziare che qualcuno a Bari o a Genova è una persona per male – ha proseguito – Quindi, conto che si faccia chiarezza il prima possibile. Si è innocenti – ha ribadito Salvini – fino a prova contraria. E questo vale per tutti, per i politici, i giornalisti, gli infermieri”.