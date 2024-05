“Dimissioni? Questo lo valuterà il presidente Toti. Il governatore della regione Liguria, che è anche un carissimo amico, per dieci anni ha governato bene e sta governando bene. Poi vedremo se le cose che la magistratura sta dicendo avranno un riscontro o meno”. Lo dice il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi lasciando gli ‘Stati generali dei commercialisti’ in corso a Roma.

Lupi, alla domanda se il caso Toti finirà per influenzare le elezioni europee, risponde: ”Mi auguro di no e sono convinto che non esista una giustizia a orologeria. È una indagine che, se ho ben capito, è in corso dal 2021. Sono molto stupito anche perché conosco Giovanni Toti e sono sicuro che non abbia mai commesso le cose di cui viene accusato”.