Minacciata con un coltello alla gola e poi aggredita. È quello che è successo a una donna 46enne di origini polacche. Per questo motivo un uomo italiano di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Todi, in provincia di Perugia. L’uomo è accusato del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, come riportato da Adnkronos.

È una discussione per futili motivi a fare da contesto alla vicenda. Durante il litigio l’uomo, residente a Perugia, ha minacciato la compagna, che vive a Todi, puntandole un coltello da cucina alla gola. Poi l’ha aggredita fisicamente a tal punto da procurarle delle lesioni che sono state giudicate guaribili dai sanitari in 12 giorni. Le forze dell’ordine accorse sul posto, dopo aver ricostruito l’accaduto, hanno trasportato il compagno presso la caserma locale. La Procura della Repubblica di Spoleto ha disposto gli arresti domiciliari.