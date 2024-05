Due attivisti delle campagne di Palestina Libera e Ultima Generazione, hanno macchiato di rosso con la vernice, l’azienda Fiocchi Munizioni a Lecco. Lo stemma dell’azienda è stato coperta. È stato poi esposto uno striscione con scritto “Palestina Libera” e sono stati accesi dei fumogeni all’ingresso dello stabile.

”Non abbiamo mai venduto proiettili all’esercito israeliano” ha specificato Stefano Fiocchi, presidente del Cda dell’azienda. ”Noi ci siamo dal 1876 e certo non facciamo cioccolatini – ha detto all’Adnkronos- ma produciamo proiettili per il tiro, per la caccia e anche per le forze dell’ordine certo, ma nell’ambito della sicurezza. Le proteste alla vernice ormai sono all’ordine del giorno, ma stanno facendo grande confusione a protestare in questo modo. Non so dove siano andati a prendere l’informazione, di noi fornitori dell’esercito israeliano. Tra l’altro Israele per le munizioni ha una propria fabbrica. E se deve comprare, compra dagli Usa. Prendersela con noi non ha senso, dato che lavoriamo per il civile”. I rapporti con Israele sono limitati ”a un nostro distributore che ci rappresenta, ma, ripeto sempre per scopi civili, per i privati”.