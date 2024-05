Addio al biglietto cartaceo “usa e getta”. Dal 7 maggio, a Milano, per accedere a bus, tram, filobus e metro il ticket diventerà un biglietto elettronico ricaricabile. Lo fa sapere l’azienda di trasporti milanese, Atm che aggiunge che la nuova card RicaricaMi consentirà di ricaricare in un unico biglietto fino a trenta viaggi senza costi aggiuntivi. Il nuovo biglietto non è nominativo. Può essere dunque utilizzato da persone diverse ma non contemporaneamente. L’obiettivo è quello di evitare il più possibile lo spreco di biglietti cartacei in una visione di concreta e maggiore sostenibilità ambientale. Si incoraggia quindi a ricaricare il proprio ticket anziché buttarlo ogni volta terminato un viaggio. Ma non preoccupatevi per i vecchi ticket che avete in tasca o nel portafoglio: per un periodo transitorio sarà possibile utilizzarli e saranno validi fino al 30 novembre 2024.

Per informare i clienti, è disponibile la campagna di comunicazione “Riduci.Riusa.RicaricaMi” nelle stazioni della metropolitana, alle fermate di bus e tram, a bordo dei mezzi e su tutti i canali digitali di Atm: sito web, app, social media. Inoltre, l’azienda ha realizzato un video tutorial per spiegare come utilizzare e ricaricare il nuovo biglietto. Il personale Atm sarà presente nelle principali stazioni della metropolitana per fornire assistenza a tutti i passeggeri.

Ma come funziona? Il nuovo RicaricaMi è un ticket elettronico che basta avvicinare al lettore sui tornelli della metro o alle macchinette di convalida dei mezzi di superficie. Non occorre inserirlo in nessuna fessura (cioè quella dei vecchi ticket). Atm fa sapere che, in vista di questa nuova novità, sono stati installati 850 nuovi lettori in metropolitana con una grafica personalizzata che aiuteranno il cliente a individuare il punto di convalida.

E per l’acquisto e la ricarica? Per entrambe le operazioni ci si può recare alle casse automatiche di Atm e nei punti vendita autorizzati, come bar, edicole e tabacchi. Capienza massima: 30 biglietti ordinari, con la stessa tariffa e fino a 5 carnet. Se si desidera una tariffa differente occorrerà prima esaurire i biglietti già caricati. Per esempio se RicaricaMi contiene 5 ticket Mi1-Mi3, è necessario consumarli tutti prima di procedere ad una ricarica con un biglietto con tariffa Mi4-Mi5. Il nuovo biglietto ricaricabile può essere utilizzato anche sulle tratte ferroviarie di Trenord e sui mezzi di trasporto di gestori extraurbani che operano nel Stibm (Sistema tarrifario).