Un blackout sta gettando il Kenya nel buio a causa di “un guasto del sistema sulla rete”. Lo riporta la compagnia energetica del paese Kenya Power, che si è giustificata in una nota per i disagi che stanno colpendo gran parte del paese, comprese le città Nairobi, Nakuru, Mombasa e Murang’a: “Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato e chiediamo pazienza ai nostri clienti mentre lavoriamo per ripristinare la normale alimentazione elettrica il prima possibile”. Il Kenya non ha più luce dalla tarda sera di giovedì 2 maggio e secondo varie fonti anche l’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta, situato nella capitale, è stato colpito dal blackout. A subire disagi anche il porto di Mombasa.

Il paese subisce frequentemente la mancanza di luce e nei mesi precedenti si sono verificati ripetuti disagi. L’ultimo il 10 dicembre 2023, con un blackout di proporzioni nazionali. Secondo il portale Nation, quello più lungo e potente è avvenuto il 25 agosto scorso. Le cause, come anche in questo caso, sono al momento sconosciute. L’ipotesi più accreditata è quella di forti piogge o venti che colpiscono gli alberi facendo saltare gli impianti di corrente.