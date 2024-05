Giovedì 2 maggio alle 18 una diretta social vedrà protagonisti Alessandro Di Battista e Alessandro Barbero che dialogheranno sui temi trattati nell’ultimo libro di Di Battista: “Scomode verità, dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza” edito da Paper First.

“Ho scritto “Scomode verità” per confutare l’oscena narrazione pro-NATO e pro-Israele che caratterizza gran parte dei media italiani. Una narrazione falsa e pericolosa – spiega l’autore -. Una narrazione che ha vari obiettivi: spingerci sempre più verso la guerra, farci accettare una nuova corsa al riarmo e difendere Israele anche quando è indifendibile. “Scomode verità” sta andando molto bene. Sono contento. È il libro più importante che ho scritto”.