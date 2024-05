“Cambiare il modello lavorativo, di produzione, è giusto. Ma alle persone va data un’alternativa, altrimenti, pur di lavorare, sceglieranno sempre anche chi offre loro una mansione che li sfrutta”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo a Torino al panel, organizzato dal sindacato insieme all’Alleanza Clima Lavoro, intitolato “Il G7 ascolti il lavoro e l’ambiente”, proprio in contemporanea col G7 su ambiente, clima ed energia. “Dobbiamo dare alle persone una visione, una possibilità di scelta. Cosa che in passato la politica non è stato in grado di fare – ha aggiunto – e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. I partiti di estrema destra hanno maggior consenso dove le persone stanno peggio“.