Il generale Roberto Vanacci, candidato alle elezioni europee da Matteo Salvini nelle liste della Lega, non è eleggibile nella circoscrizione Centro Italia. Anzi, non avrebbe potuto nemmeno candidarsi in base a quanto previsto dal Codice sull’Ordinamento Militare. La candidatura di Vannacci, che tanto sta facendo discutere anche all’interno della Lega per via delle posizioni del generale e in particolare della sua ultima uscita sulle classi separate per i disabili, potrebbe diventare per Salvini anche un problema legale. Lo ha spiegato l’avvocato Massimiliano Strampelli, docente di diritto militare presso la Link Campus University di Roma, che intervistato da Repubblica ha dichiarato: “Per il militare esistono dei limiti legislativi alla possibilità di presentare la propria candidatura elettorale. L’articolo 1485 del Codice dell’Ordinamento Militare prevede espressamente delle cause di ineleggibilità al Parlamento”. Tra queste, continua il professor Strampelli, “l’ineleggibilità degli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale”.

Per questo Vannacci non sarebbe candidabile nel Centro Italia, dove Salvini lo ha messo capolista. Infatti, prima di venire sospeso dal servizio e darsi alla politica, era stato nominato Capo di Stato Maggiore di Comfoter Esercito con sede a Roma. E la Capitale fa ovviamente parte della circoscrizione Centro Italia. Cosa succederà ora? Secondo il professor Strampelli, una prima valutazione spetterà agli Uffici elettorali: “L’Ufficio circoscrizionale elettorale prima e quella nazionale successivamente devono compiere le loro valutazioni di legittimità“. E secondo il docente di diritto militare “sarebbe opportuna un’interlocuzione degli organi tecnici del ministero della Difesa in grado di fornire agli uffici elettorali i necessari chiarimenti su una materia così complessa”.

Ma anche se la questione non dovesse essere risolta prima del voto, “l’eventuale elezione porrebbe dei profili di illegittimità del successivo atto elettivo”, continua il professore. In altre parole, sottolinea Strampelli, “è facile immaginare che il difetto di elettorato passivo possa essere fatto valere da eventuali interessati in sede di contestazione della proclamazione dell’eletto innanzi al giudice nazionale”. Chiunque potrebbe quindi contestare l’elezione di Vannacci al Parlamento europeo dopo l’esito delle urne. Per il generale e per Salvini però una scappatoia dall’eventuale figuraccia già c’è: Vannacci è capolista anche nella circoscrizione Sud (mentre al Nord è tra i candidati ma è in fondo). La sua poltrona in Europa quindi potrebbe arrivare dai voti del Mezzogiorno, al di là degli eventuali ricorsi.