“Ieri la presidente del Consiglio ha presentato il programma elettorale per le europee: dietro il suo nome il niente“. Così Elly Schlein, commentando con i cronisti in piazza Montecitorio il discorso di Giorgia Meloni alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia con cui ha annunciato la sua candidatura. “Non c’è un’idea, non c’è una visione per l’Europa che serve alle persone”, ricalcando l’assenza di contenuti su temi quali sanità, lavoro e ambiente. La segretaria del Partito Democratico ha quindi risposto anche sui litigi, interni alla maggioranza, che hanno fatto seguito alla candidatura alle prossime europee nelle file della Lega del generale Vannacci: “Litigano su tante cose. Votare il Partito democratico vuol dire votare una squadra”.