Dio, Patria e Inter. La corsa per le preferenze europee è lunga, quindi meglio avvantaggiarsi di tutte le opportunità. Questo deve avere pensato l’europarlamentare leghista Silvia Sardone. Già nota per le posizioni anti-islam – dalle campagne contro il velo agli slogan “mai sottomessi” – Sardone si è fatta riprendere domenica mentre volantinava tra i tifosi interisti intenti a festeggiare lo scudetto nel pre-partita milanese. Il messaggio, appropriato alla situazione, per una volta non prevedeva un noi contro loro, ma solo un noi (interisti). Resta da capire se l’Inter neo campione sia interessata ad altre campagne che non siano quella acquisti per il prossimo campionato.