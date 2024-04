“Sono molto preoccupato, molto, moltissimo”. È telegrafico il ministro della Difesa Guido Crosetto arrivando alla Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia sulla possibile invasione di terra a Rafah da parte dell’esercito israeliano. Mentre sull’altro fronte di guerra, l’annunciato invio di nuovi armamenti americani all’Ucraina, per il titolare della difesa “può portare la speranza di non cadere”. Per Crosetto “questo è un momento basato sulla capacità di difesa e noi purtroppo siamo in ritardo sia Europa sia come Italia perché non abbiamo mai investito nella capacità di difesa perché pensavamo che le guerre fossero scomparse per sempre, ma abbiamo un ruolo politico che può diventare fondamentale per cercare di definire un nuovo equilibrio che porti prima alla tregua e poi alla pace non soltanto in due scenari perché gli scenari che possono peggiorare sono anche più di due”.

Intanto c’è la candidatura del generale Vannacci alle prossime elezioni europee con la Lega. Chiediamo al ministro se è dispiaciuto che non sia candidato con Fratelli d’Italia. “Sono contento che sia candidato” riponde Crosetto.