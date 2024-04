“Ho letto e sentito ricostruzioni farraginose. In realtà da quando è scoppiato il caso di mia figlia io sono andato con il cappello in mano da chi poteva secondo me aiutarmi. In questi miei giri ho trovato persone che mi hanno ignorato, persone che mi hanno sbattuto la porta in faccia, persone che mi hanno diffamato e persone che invece hanno deciso che potevano darmi una mano. Tra queste c’è Elly Schlein“. Così il padre di Ilaria Salis, Roberto, al quale, durante la conferenza stampa di presentazione della candidatura della figlia con Avs per le prossime Europee, gli è stato chiesto come fossero andate davvero le cose con la segretaria del Pd Elly Schlein. “Le persone che mi hanno aiutato in questa situazione – ha continuato – avrà sempre un posto nel mio cuore”.