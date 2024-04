Alessandro Barbero ha tenuto una lezione a Roma, in occasione della Festa della Resistenza, intitolata “Via Rasella. Un’azione di guerra partigiana”. Lo storico, ripercorrendo quanto accaduto il 23 marzo 1944 e la successiva rappresaglia del 24 marzo, con l’eccidio delle Fosse Ardeatine, smentisce alcune “mistificazioni e leggende” che hanno cercato nel tempo di stravolgere quanto successo. “Se vivessimo in un altro Paese non ci sarebbe bisogno di aggiungere altro”, dice alla platea dopo aver ripercorso i fatti storici accertati. Salvo poi puntualizzare su alcune false credenze.