“Oggi è in atto un tentativo di riscrivere la storia” da parte di “chi è al governo e ha giurato sulla nostra Costituzione, che è antifascista”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco del Monte Sole per le celebrazioni del 25 aprile. “Al governo c’è chi vuole cambiare la Costituzione e viene da quella cultura che non ha contribuito a scrivere la nostra Costituzione”, ha aggiunto.