“Abbiamo appreso in questi giorni dalla stampa come numerosi esponenti del Pd e di Avs abbiano ricevuto cospicui finanziamenti, si parla di oltre un milione di euro, da associazioni legate al finanziere George Soros. Fra questi nomi spiccano quello del deputato Nicola Fratoianni, finanziato per oltre 110mila euro, del deputato Grimaldi ma anche dell’ex ministro del governo Conte 2 e oggi deputato del Partito democratico, responsabile Esteri per lo stesso Pd, Giuseppe Provenzano“. Lo ha dichiarato in Aula il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli in riferimento all’inchiesta giornalistica, condotta dall’Adnkronos, sui finanziamenti incassati dall’associazione ‘Agenda’, vicina al Pd. “Vorrei chiedere le motivazioni” e “l’opportunità politica di questi finanziamenti” e “se tutto ciò corrisponde all’interesse della Nazione”, ha rimarcato l’esponente di Fdi. “Tutti ricorderanno – ha proseguito Baldelli – come Soros sia stato l’autore di attacchi speculativi contro la lira e contro altre monete europee e come oggi Soros sia il finanziatore delle attività nel Mediterraneo di molte Ong che trasportano migranti in Italia. E guarda caso gli stessi deputati finanziati da Soros sono quelli che in questa sede difendono l’attività di queste Ong”.