Centinaia di docenti della Columbia University hanno partecipato ad una protesta contro la decisione della rettrice del prestigioso ateneo newyorkese Nemat Minouche Shafik di chiamare la polizia e far arrestare oltre 100 studenti che stavano da giorni accampati per protestare contro la guerra a Gaza. La manifestazione di solidarietà degli insegnanti è avvenuta mentre gli studenti sono tornati a montare le tende nel piazzale principale del campus.

Bassam Khawaja, lettore della Facoltà di Diritto specializzato in diritti umani, si è detto “shockato e sconvolto dal fatto che la presidente si sia rivolta immediatamente alla polizia. Non sembra che siano state adottate misure per cercare far scendere la tensione, è stato completamente non necessario, era una protesta assolutamente pacifica, con un gruppo di studenti che avevano piazzato le tende nel centro del campus”. I docenti contestano anche il fatto che gli studenti arrestati siano stati sospesi.

Le sezioni di Columbia e Barnard dell’American Association of University Professors hanno già condannato la scorsa settimana il pugno di ferro di Shafik. Helen Benedic, docente di giornalismo che era presente al momento dello sgombero da parte della polizia, ha definito, secondo quanto riporta il Guardian, inviare “polizia antisommossa con armi in un campus” è stata “una reazione esagerata“