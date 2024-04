“Io sarò al 25 aprile perché Azione si chiama Azione perché prende spunto dal Partito d’Azione ed è un partito che nasce dalla lotta antifascista condotta però non solo dai partigiani, ma anche dagli angloamericani che ci hanno liberati e preservato dal rischio di diventare come la Cecoslovacchia, la Polonia o l’Ungheria”, così il leader di Azione, Carlo Calenda in occasione dell’apertura della campagna elettorale di “Siamo Europei”, a Milano. “Saremo lì al fianco della brigata ebraica perché nessuno può vietare alla brigata ebraica di partecipare alla celebrazione del 25 aprile. Il 25 aprile non è loro, ma di tutti gli italiani”, ha proseguito.