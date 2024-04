Un gruppo di studenti del collettivoha organizzato, sulla scalinata della facoltà di Lettere e Filosofia all’università Sapienza, unper protestare contro la(Crediti Formativi Universitari) che dal 1° gennaio 2025 saranno necessari per accedere al concorso a cattedra per l’insegnamento. “I costi per questo anno di corso in più sono assurdi – dice Matilde Coletta, studentessa di Lettere moderne a La Sapienza e attivista di Cambiare Rotta – il prezzo minimo garantito è di 2500 euro, più 150 euro di esame finale”.

Gli studenti hanno posato sulle scalinate, all’ingresso della facoltà, delle scatole vuote che rappresentano, dicono, i “mattoni” fondanti di questa riforma. Sulle facciate si legge “regali alle università private”, “numero chiuso” e ancora “tirocinio diretto non pagato”. “Questa riforma colpisce soprattutto le classi popolari che vogliono accedere all’insegnamento – aggiunge Federico Manetti, anche lui di Cambiare Rotta – perché si tratta di cifre esorbitanti, di tirocinio non pagato e di allungamento del percorso di studi che non tutti possono permettersi.”