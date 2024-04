Sul palco del teatro Manzoni di Milano, dove si è svolto l’evento di apertura della campagna elettorale di Letizia Moratti per le Europee con il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, si è esibita Ivana Spagna. E l’ex sindaca non è riuscita a resistere e si è alzata per ballare sulle note di ‘The Best‘ di Tina Turner