È ufficiale: Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore dell’Udinese. Per Gabriele Cioffi è stata fatale la sconfitta all’ultimo secondo in trasferta contro l’Hellas Verona. A Udine, così, si cambia ancora, per la terza volta in stagione, e il prescelto è l’ex campione del mondo che dovrà dare una scossa a una squadra che rischia di retrocedere in Serie B: con 28 punti, al momento è a pari merito con il Frosinone. Segue a 26 il Sassuolo, mentre la Salernitana è a un passo dalla certezza matematica di scendere.

Il profilo – Cannavaro si siede sulla panchina di un club di Serie A per la prima volta nella sua carriera da allenatore. La sua esperienza è iniziata lontano dall’Italia, precisamente a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dove nel 2013, per un anno, è stato vice allenatore dell’Al-Ahli. Da lì è iniziato un viaggio che lo ha portato in Cina al Guangzhou, poi di nuovo in Arabia all’Al-Nassr e infine ancora nella Repubblica Popolare Cinese fra club e Nazionale. Qui, nel 2019, ha vinto il campionato di massima serie sempre con il Guangzhou. Il primo piede in Italia lo ha messo nel 2022 a Benevento in Serie B, una tappa finita con un esonero dopo qualche mese. Adesso l’imminente debutto in A con l’Udinese: per tentare l’impresa salvezza porterà nel suo staff il fratello Paolo, Giampiero Pinzi ed Emanuele Troise.

Lotta salvezza – Cannavaro prende le redini di una squadra con uno dei peggiori attacchi del campionato, che attualmente si trova al quart’ultimo posto (a pari merito con il Frosinone). L’ex campione del mondo 2006 è il terzo allenatore dell’Udinese in questa stagione. Cioffi, infatti, aveva sostituito Andrea Sottil che nelle prime nove partite aveva raccolto sei punti senza mai vincere e lascia i bianconeri con 22 punti conquistati, per un totale di 28. Le ultime partite che rimangono alla squadra della famiglia Pozzo sono il recupero con la Roma, fermo sull’1 a 1 e poi Bologna, Napoli in casa, Lecce. Gli ultimi due match pesano, forse, più di tutti gli altri: Cannavaro e l’Udinese ospiteranno l’Empoli (attualmente 31 punti) alla penultima giornata e poi andranno in trasferta sul campo del Frosinone, un ultimo e decisivo scontro per rimanere in Serie A.