La Columbia University, negli Stati Uniti, ha deciso di proseguire tutte le lezioni da remoto, nel tentativo di disinnescare le crescenti mobilitazioni degli studenti a sostegno del popolo palestinese. La scorsa settimana alcune centinaia di studenti si erano accampati all’interno del campus dell’ateneo in segno di solidarietà con la Palestina e per chiedere più attenzione alla crisi umanitaria in corso a Gaza. Hanno anche domandato alla scuola di rescindere gli accordi di collaborazione con società legate ad Israele. Giovedì scorso la rettrice Minouche Shafik ha però chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Per la prima volta da 50 anni la polizia è entrata nel campus arrestando una settantina di studenti.

Oggi si segnalano arresti anche di studenti dell’Università di Yale. I manifestanti hanno bloccato alcune strade intorno al campus, a loro volta chiedendo all’ateneo di disinvestire dalle imprese con legami con Israele. “Negli ultimi giorni ci sono stati troppi esempi di comportamenti intimidatori e molesti nel nostro campus. Il linguaggio antisemita, come qualsiasi altro linguaggio utilizzato per ferire e spaventare le persone, è inaccettabile e verranno intraprese azioni appropriate”, ha affermato in una nota la Columbia University, spiegando di aver agito “in base alle preoccupazioni sollevate dagli studenti ebrei”