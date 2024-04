Due persone sono state arrestate per l’attacco terroristico avvenuto questa mattina a a Gerusalemme, quando un’auto ha investito dei pedoni in due luoghi diversi della città, lasciandoli lievemente feriti. Subito dopo l’autista e l’altra persona che si trovava in auto con lui sono fuggiti abbandonando la mitragliatrice perché si era inceppata, ma sono stati fermati dalla polizia poche ore dopo. In tutto le persone ferite sono 3. Due di queste hanno tra i 21 e i 25 anni e sono state portate in ospedale.

Una telecamera di sorveglianza ha ripreso l’accaduto: si vede l’auto che investe un gruppo di pedoni che un marciapiedi. Poi dal veicolo scendono due uomini, uno dei quali armato, che subito dopo scappano lasciando l’auto e l’arma